Lavare i denti per vivere più a lungo. Può sembrare uno strano consiglio, ma in realtà la parodontite e la scarsa igiene orale vengono associate all’Alzheimer, al declino cognitivo, al diabete e alle malattie cardiovascolari.

Inoltre sempre più evidenze scientifiche rafforzano il legame tra il microbiota orale e il microbiota intestinale. Questi sembrano dialogare tra loro, influenzando meccanismi che la scienza sta esplorando.

L’igiene orale, dunque, rappresenta uno strumento di prevenzione di patologie ben più gravi.

Questi i consigli dello Studio Dentistico Innamorato delle dottoresse Rada e Anna Innamorato per mantenere una corretta igiene dei denti e del cavo orale.

Spazzola i denti, preferibilmente con uno spazzolino elettrico, almeno due volte al giorno.

preferibilmente con uno spazzolino elettrico, almeno Utilizza filo interdentale e scovolino per gli spazi più difficili.

per gli spazi più difficili. Non dimenticare di spazzolare la lingua.

Non dimenticare di recarti dal dentista per i controlli di prevenzione periodici.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi allo 0975-587242. Lo Studio Dentistico Innamorato si trova in via Provinciale Teggiano-Polla 145.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –