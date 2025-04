Gli anziani finiscono nuovamente nel mirino dei malintenzionati ad Agropoli.

Qui nella sola giornata di ieri sono diversi gli anziani che hanno ricevuto telefonate da parte di truffatori che si sono finti appartenenti alle Forze dell’Ordine. Molte di loro, fortunatamente, hanno capito che si trattava di truffe mentre un’anziana è caduta nel tranello.

Un uomo, telefonando ad una residente di via Pio X, si è finto Carabiniere dicendole che l’auto di suo marito era stata utilizzata per commettere una rapina in gioielleria e le ha chiesto di raccogliere tutti i suoi averi per verificare che non si trattasse del presunto bottino. L’anziana, intimorita, è caduta nel tranello poiché il truffatore le aveva dato informazioni ben precise sul suo conto. Ha preparato, quindi, i suoi monili in oro e li ha consegnati al truffatore che si è presentato alla sua porta e che si è poi dileguato con il bottino che ammonterebbe a circa 5000 euro.

Anche un’altra anziana, allo stesso modo, stava cadendo nella trappola ma è riuscita a far scattare l’allarme prima di finire vittima del raggiro.

Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella, che hanno avviato le indagini per tentare di risalire a chi ha agito e ad eventuali complici.

Si ricorda che le Forze dell’Ordine non telefonano o si presentano a casa delle persone chiedendo denaro per assistere i cittadini, si consiglia inoltre di non aprire la porta agli sconosciuti e di non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento, di non firmare documenti di cui non si ha conoscenza, di non fornire i propri dati personali al telefono e nel caso in cui dovessero chiamare presunti parenti chiedendo denaro è meglio chiamare il 112. Infatti, proprio il mese scorso, grazie ad una tempestiva chiamata al 112 da parte di un’anziana a Capaccio i Carabinieri sono riusciti ad intervenire tempestivamente e ad assicurare alla giustizia due truffatori.