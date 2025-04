E’ stata rimandata a domenica 27 aprile alle ore 10 la cerimonia di intitolazione di Largo Città di Santos Dumont a Lauria, nel quartiere di Pietragrossa.

Questa decisione è stata presa in segno di rispetto per la morte di Papa Francesco e la proclamazione di cinque giorni di lutto nazionale. La data inizialmente scelta era in concomitanza con le esequie del Santo Padre che si terranno sabato 26.

Alla cerimonia interverranno il sindaco Gianni Pittella, la coordinatrice del Centro Lucani nel Mondo “Nino Calice” Mimì Coviello, la scrittrice Fernanda Pittella in rappresentanza della città di Santos Dumont, il presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Lauria Italo Grillo, lo storico Carmine Cassino, Gigi Scaglione per il Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo e Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale di Basilicata e presidente della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo. A moderare i lavori sarà Giacomo Bloisi.

In caso di condizioni meteo avverse, l’iniziativa si svolgerà presso la Sala consiliare del Comune di Lauria.