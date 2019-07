L’attore indiano Kabir Bedi, celebre interprete di Sandokan, diventa cittadino onorario di Caggiano

Si è tenuta ieri sera a Caggiano, nell’Anfiteatro “Alan Lomax”, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’attore indiano Kabir Bedi. Il conferimento nasce da una delibera del Consiglio comunale, con a capo il Sindaco Modesto Lamattina, approvata il 23 luglio.

Nella motivazione si mette in risalto la figura dell’attore e dell’uomo impegnato nel sociale “interpretando i sentimenti della Comunità di Caggiano nel riconoscere degnamente, quale pubblica attestazione di stima e gratitudine, i grandi meriti artistici universalmente riconosciuti dell’attore Kabir Bedi per aver magistralmente interpretato il leggendario e carismatico eroe salgariano di ‘Sandokan’ nella storica serie televisiva RAI, nonché, per le sue benemerite attività che lo vedono attualmente impegnato nel sociale in favore dei bambini poveri dell’India”.

Una comunità di indiani che risiede a Caggiano ha accolto Kabir Bedi e la moglie Paveen Dusani all’ingresso dell’anfiteatro. Durante la cerimonia all’attore è stata consegnata una pergamena con le motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria e la chiave simbolica di Caggiano.

“Essere cittadino di Caggiano è una cosa molto speciale per me. Da sempre ho provato a migliorare i rapporti tra Italia e India perché pur avendo cultura e religione differenti, abbiamo tante cose in comune, a partire dalla storia e dai valori per la comunità e la famiglia che uniscono tutti i popoli – aggiunge emozionato Kabir Bedi – Ho girato tanti posti in Italia, tra cui Caggiano e quando rientro in India porterò tanti ricordi ma soprattutto la testimonianza del vostro calore che ho ricevuto già durante la mia visita di ottobre scorso”.

-Rosanna Raimondo –