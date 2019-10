L’Associazione Giornalisti Vallo di Diano al convegno promosso dall’Ordine “Crisi nelle regioni del sud”

“La crisi nelle regioni del sud, la tutela del lavoro e dei giornalisti precari” è stato il tema dell’Assemblea regionale della Stampa, promossa dall’Ordine dei Giornalisti della Campania e dalla Federazione Nazionale della Stampa.

Invitata a partecipare, tra tutte quelle riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, anche l’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano, presente questa mattina all’Hotel Alabardieri di Napoli con il suo presidente Rocco Colombo, il consigliere segretario Pierino Cusati ed Aldo Bianchini.

“E’ un’occasione di confronto importante – ha riferito il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Ottavio Lucarelli – che vede in prima fila l’Ordine impegnato alla ricerca dell’unità per provare a vincere le sfide che la nostra categoria è chiamata ad affrontare soprattutto nella nostra regione”.

Oltre al presidente Lucarelli erano presenti al tavolo della Presidenza, coordinati dalla giornalista Serena De Simone, il consigliere della Federazione Nazionale della Stampa Alfonso Pirozzi, Antonio Coviello della Unisob Napoli e Lazzaro Pappagallo, segretario Stampa Romana.

“Non ci stancheremo mai di ringraziare il Presidente Ottavio Lucarelli per il suo impegno che profonde continuamente e sistematicamente a favore della categoria – ha riferito nel suo intervento Rocco Colombo – Il voler ascoltare, in occasioni così importanti, tutte le posizioni che provengono dall’intera regione è, oltre che un fatto di rispetto per le associazioni che lavorano sui vari territori, anche un’occasione di crescita per tutti in un mondo in continua trasformazione che ha bisogno di unire le forze per provare ad intercettare positivamente e provare a risolvere le problematiche che si vivono anche nelle varie redazioni sparse sul territorio”.

– redazione –