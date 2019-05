L’Associazione “Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita” dona un defibrillatore alla comunità di Ruoti

La salute e la solidarietà si intrecciano sempre. La comunità di Ruoti ha ricevuto in dono dall’Associazione “Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita Onlus” di Pomarico un defibrillatore automatico che verrà installato tra l’Istituto Comprensivo “Michele Carlucci” e il Polivalente così da unire sia le esigenze delle società sportive sia quelle della popolazione scolastica che vi svolge attività motoria.

La donazione, finalizzata alla promozione ed alla diffusione della cultura del primo soccorso e dell’emergenza che riguardano la rianimazione cardio-polmonare, è stata accolta con entusiasmo dall’Amministrazione Comunale e dall’Istituto Comprensivo dove si è tenuta la consegna ufficiale. Erano presenti, oltre al sindaco Anna Maria Scalise, anche il Dirigente Scolastico Lorenzo Rispoli e il presidente dell’Associazione Michele Lupo.

Un motivo di orgoglio dell’associazione lucana da anni impegnata nell’aiuto e sostegno alla ricerca. Sotto gli occhi attenti degli alunni e dei loro insegnanti il presidente Lupo ha mostrato quanto è stato fatto da questo gruppo di volontari, dal sostegno alla sanità lucana alla donazione di ausili per gli enti di ricerca, da aiuti alle strutture pediatriche sanitarie nazionali ai contributi donati ai piccoli pazienti oncologici lucani fino ad arrivare alla donazione dei defibrillatori ai paesi lucani.

“L’arresto cardiaco è una delle principali cause di morte, può colpire chiunque, in qualunque momento e in qualunque posto e può essere combattuto solo entro i primi minuti praticando la rianimazione e utilizzando il defibrillatore. Dunque, è di fondamentale importanza intervenire rapidamente. La donazione di oggi è un grande atto di responsabilità verso il prossimo, significa avere più sicurezza per chi frequenta la scuola, per i giovani che frequentano il polivalente e per tutta la nostra comunità. Iniziare dalla scuola è una condizione essenziale e imprescindibile. Ringrazio personalmente l’Associazione ‘Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita -Onlus’ nella persona del presidente Michele Lupo che, con questo gesto, dimostra la solidarietà e l’attenzione verso il territorio lucano che diventa cardioprotetto” ha dichiarato a margine dell’evento il sindaco Scalise.

– Chiara Di Miele –