L’Associazione Bocciofila Valdianese aderisce al Comitato regionale della Basilicata

L’Associazione Bocciofila Valdianese del presidente Angelo Di Gioia sbarca nel Comitato della Basilicata. A sancire l’ingresso del sodalizio è arrivata a tenere a battesimo questo passaggio la presidente del Comitato lucano, Angela Laguardia, che nel suo intervento ha evidenziato il lavoro finora svolto dal sodalizio nel corso di questi anni in cui ha operato in Campania e solo per una questione logistica si è preferito passare nel vicino Comitato della Basilicata.

Poi ha voluto sottolineare anche la presenza di una squadra femminile nella Bocciofila Valdianese e il presidente Di Gioia, nel ribadire la storia dell’associazione nata nel 2015, ha voluto rimarcare quest’aspetto ribadendo che sarà presente al prossimo campionato di Promozione sia con la squadra maschile che con quella femminile. E le signore che si cimentano in questa disciplina per l’occasione si sono esibite in una gara simbolica con la presidente Angela Laguardia.

Alla cerimonia di ingresso nel nuovo Comitato lucano ha partecipato anche una rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Sassano con gli assessori Spano e Inglese e il sindaco Domenico Rubino, il quale nel suo saluto ha ricordato che il Bocciodromo sito in località Silla è stato una sua creatura voluta nella sua prima consiliatura risalente al 2005, inoltre ha evidenziato come sia sua intenzione renderlo ancora più accogliente con la realizzazione di uno spogliatoio. Infine ha plaudito al lavoro che svolge la Bocciofila Valdianese per la promozione di questa disciplina sull’intero comprensorio.

Oltre a prendere parte al campionato regionale la società del presidente Di Gioia nell’impianto di Sassano ha previsto una gara a coppia di caratura regionale denominata I Trofeo San Giovanni che si terrà il 19 giugno prossimo.