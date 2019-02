L’arbitro Ivan Robilotta della sezione A.I.A. di Sala Consilina domani dirigerà Milan-Juventus Primavera

Ancora una designazione prestigiosa per l’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Sala Consilina che vedrà la partecipazione del giovane arbitro Ivan Robilotta di Villa d’Agri nella partita di Campionato Primavera Milan – Juventus che si giocherà domani, sabato 9 febbraio.

Il match, che si gioca allo stadio “Peppino Vismara” di Milano, sarà trasmesso in diretta sul canale Sportitalia alle 13.00.

La direzione della partita tra le Primavere dei due importanti team sarà dunque affidata a Robilotta, mentre gli assisenti saranno Tiziana Trasciatti e Gianluca D’Elia.

Soddisfazione per l’intera sezione arbitrale di Sala Consilina e per il presidente Gianpiero Cafaro per questa che è l’ennesima, importante designazione per uno dei tanti giovani arbitri che la sezione valdianese vanta nel suo organico.

– Chiara Di Miele –