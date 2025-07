Un’estate ricca di partecipazioni quella che sta vedendo protagonista l’Amaro del Tumusso, l’elisir di erbe nato a Padula.

Dal Vallo di Diano, agli Alburni, al Cilento e fino a Maratea il Tumusso ha conquistato i palati più esigenti e ha ampliato il pubblico dei suoi estimatori. Grande orgoglio per l’ideatore Vincenzo Fagiolo la partecipazione del Tumusso a Marateale, il Premio Internazionale Basilicata, un appuntamento di prestigio che celebra eccellenza, cultura e bellezza in una delle cornici più affascinanti del Mediterraneo.

“Un sentito ringraziamento al GAL Vallo di Diano per il coinvolgimento e a tutta l’organizzazione di Marateale, che ogni anno dà vita a un evento straordinario, capace di unire arte, cinema, territorio e valorizzazione delle eccellenze italiane – ha commentato Fagiolo – Essere presenti con il nostro amaro artigianale, simbolo di autenticità e gusto, in una manifestazione di caratura internazionale, è per noi motivo di sincera e grande soddisfazione”.

Versatile, moderno e inconfondibile l’Amaro del Tumusso si è distinto anche alla manifestazione Pizzafest a Paestum. “Basta un sorso per non scordarlo più” commenta Fagiolo.

Cresce l’attesa invece per l’evento del 4 agosto a Caggiano, in cui il Tumusso fa da sponsor ad un incontro tra 20 influenti chef che coniugheranno sapori autentici e creatività enogastronomica.

-messaggio pubblicitario con finalità promozionale –