Lagonegro: il 13 novembre convegno dell’Ordine dei Commercialisti sulle novità fiscali di periodo
L’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro organizza per il 13 novembre un incontro dal titolo “Novità fiscali di periodo – Zes Unica 2025”.
L’evento si terrà all’Istituto di Istruzione Superiore “De Sarlo – De Lorenzo” di Lagonegro dalle 15.00 alle 19.00.
I saluti istituzionali saranno a cura di Nunzio Ritorto, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina – Lagonegro, e di Roberto Santarsiere, Dirigente scolastico dell’Istituto “De Sarlo – De Lorenzo”.
Relazionerà sull’argomento Vito Dulcamare, esperto in materia fiscale. A moderare i lavori Antonio Perretta, consigliere dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro.
Il convegno è valido ai fini dell’assolvimento della Formazione Professionale Continua e vale 4 CFU.
Per prenotarsi CLICCARE QUI