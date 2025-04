Sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Salerno i due membri della banda fermati ad Atena Lucana.

Ieri mattina, infatti, un fuoristrada Mitsubishi sospetto non si è fermato a un posto di blocco predisposto dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, cercando di investirne uno. A bordo del mezzo c’erano un 45enne, un 42enne e un 29enne di origini rumene provenienti dalla provincia di Caserta.

Prima di giungere nel Vallo di Diano, pare abbiano messo a segno dei furti di rame nel territorio della Val d’Agri, da dove sarebbe partita la segnalazione della loro presenza.

I militari hanno provato a fermare il fuoristrada che risultava rubato ma i fuggitivi hanno tentato di investire un carabiniere e uno degli occupanti dell’auto, nel concitato momento, è rimasto ferito da un colpo di pistola: immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Attualmente ricoverato, le sue condizioni sembra siano stazionarie.

Gli altri due membri della banda sono stati prima portati in caserma a Sala Consilina e in serata sono stati trasferiti in carcere a Salerno.

Le indagini, che proseguono ininterrottamente, sono concentrate sull’identificazione completa della banda e sulla verifica di collegamenti con altri reati, ma anche sulle eventuali responsabilità di cui potrebbe dover rispondere il militare.

Intanto autorità locali ed esponenti politici hanno espresso la loro soddisfazione per l’operato dei carabinieri, sottolineando l’importanza della loro presenza sul territorio nel contrasto alla criminalità. “Questa operazione rappresenta l’ennesima conferma del ruolo fondamentale che l’Arma svolge quotidianamente a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini del Vallo di Diano. Un sentito grazie a tutte le donne e gli uomini in uniforme che, con impegno silenzioso e profondo senso del dovere, garantiscono ogni giorno la tranquillità delle nostre comunità” è il commento delle Amministrazioni di Polla e Teggiano, guidate dai sindaci Massimo Loviso e Michele Di Candia.

Articolo correlato:

11/04/2025 – A bordo di un’auto rubata, vengono inseguiti e fermati dai Carabinieri ad Atena Lucana. Ferito uno dei ladri