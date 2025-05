Ancora furti ai danni di attività commerciali a Salerno. Nella notte i ladri hanno messo a segno due colpi in altrettanti bar della città.

Nel primo caso si sono introdotti in un locale in via Settimio Mobilio danneggiando la porta d’ingresso. Chi ha agito, portando via poco denaro contante dalla cassa, è stato anche ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

A fare l’amara scoperta questa mattina i dipendenti del bar i quali hanno chiesto l’intervento sul posto della Polizia di Stato.

Un altro furto si è consumato, sempre nella notte, in un bar di via Guercio. Qui, dopo aver forzato l’ingresso, i ladri hanno rubato degli attrezzi e poco denaro contenuto in una cassetta, poi si sono dati alla fuga.

Anche in questo caso ai titolari non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia. Gli agenti di Polizia, dopo i rilievi del caso, hanno avviato le indagini per risalire a chi ha agito.