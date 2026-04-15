Ladri in un’azienda a Caggiano. Rubato un furgone, è caccia ai responsabili
Ladri nelle prime ore del mattino a Caggiano, in via Mattine.
Ignoti, intorno alle 4, hanno rubato un furgone di proprietà di un’azienda e hanno poi preso di mira i depositi di alcune abitazioni in cerca di attrezzi da lavoro.
Ad agire sarebbero stati almeno in tre, col volto coperto. Una volta scoperti si sono dati alla fuga e sembrerebbe che non siano riusciti a portarsi via la refurtiva, ma soltanto il furgone.
Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Preziose saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza.