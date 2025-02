Ancora ladri in azione nel territorio del Vallo di Diano e del Tanagro.

Ignoti, nella giornata di ieri, hanno preso di mira il comune di Auletta dove sono riusciti a compiere un furto in un’abitazione situata in via Massavetere.

Una volta in casa, i ladri hanno agito indisturbati poiché i proprietari erano assenti e sono riusciti a portare via alcuni oggetti di valore e collanine.

Sempre nel tardo pomeriggio di ieri un tentativo di furto è stato registrato a Polla, dove i malviventi hanno tentato di entrare in un’abitazione senza tuttavia riuscirci.

Su quanto accaduto sono state avviate le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che tenteranno di dare un volto a chi ha agito.