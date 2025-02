Ladri a Polla nella prima serata di oggi. Il furto si è consumato all’interno di un’abitazione in via Campi.

La banda è riuscita ad accedere da un balcone nonostante l’anziano proprietario si trovasse in quel momento in casa. Soltanto dopo il colpo si è accorto di essere stato derubato.

Gli ignoti hanno aperto una cassaforte rubando i monili preziosi contenuti al suo interno. Poi si sono dati alla fuga in auto facendo perdere le tracce.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che dovranno anche quantificare l’ammontare del bottino trafugato.

Nei giorni scorsi, sempre a Polla, i ladri hanno portato via una Fiat Panda parcheggiata in via Ragolia.