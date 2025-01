Furto in una scuola media a Battipaglia.

E’ quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì presso l’istituto di via Gonzaga dove i ladri hanno fatto irruzione forzando la porta di entrata per poi dirigersi in un laboratorio.

Qui sono riusciti a rubare 6 computer portatili e il denaro contenuto in un distributore di bibite e merendine. In una delle aule è stata addirittura smontata una lavagna elettronica che non sono riusciti a portare via e sono stati divelti gli armadietti. Ingente il valore del bottino che è stato rubato.

Ad accorgersi di quanto accaduto, ieri mattina, sono stati i docenti, i quali hanno prontamente allertato i Carabinieri della locale Compagnia ad intervenire. I militari dell’Arma guidati dal Capitano Samuele Bileti hanno così avviato le indagini del caso e stanno raccogliendo indizi utili al fine di risalire agli autori del gesto.