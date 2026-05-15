Ladri in azione nella notte ai danni di un bar tabacchi a Padula Scalo.

La banda è riuscita ad introdursi nell’attività commerciale segando una serranda di ferro. Una volta dentro hanno fatto razzia di tabacchi e di biglietti “Gratta e Vinci”.

Poi con il bottino tra le mani i ladri si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Al proprietario questa mattina non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia del furto subito ai Carabinieri.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, effettuati i rilievi necessari con l’ausilio della locale Stazione, hanno avviato le indagini per dare un volto ai responsabili.

Il bottino trafugato ammonterebbe a circa 20mila euro.