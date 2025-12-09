Ennesimo furto ai danni di un’attività commerciale nella zona orientale della città di Salerno.

I fatti si sono verificati la scorsa notte in un bar in via Madonna di Fatima. Qui una banda avrebbe agito indisturbata, nonostante la presenza delle telecamere.

Ad accorgersi dell’accaduto, questa mattina, è stato il proprietario che ha trovato gli ambienti a soqquadro e ha notato l’ammanco di una somma di denaro custodita all’interno di una cassetta di sicurezza. Il danno complessivamente ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

Allertati ad intervenire sul posto, i Carabinieri della locale Compagnia hanno dato il via alle indagini del caso nel tentativo di risalire ai responsabili.