Ladri in azione ad Albanella e ad Eboli nelle scorse ore.

Nel primo caso è stata presa di mira ieri sera un’abitazione in via San Berardino. Ignoti hanno rotto gli infissi per poter entrare, mentre all’interno c’era anche la padrona di casa.

Una volta dentro hanno trafugato oggetti di valore e poi hanno provato ad accedere anche in una casa vicina. Qui l’antifurto li ha fatti desistere dal mettere a segno il colpo e li ha costretti alla fuga.

Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

A Eboli, sempre ieri sera, un ladro è entrato in un appartamento del centro e ha messo a soqquadro le stanze in cerca del bottino. Poi ha rubato del denaro e si è dato alla fuga.

Anche in questo caso si indaga per dare un volto a chi ha agito.