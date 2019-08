Ladri in azione in pieno giorno a Teggiano. Forzano cassaforte con un flex e rubano oro a Pantano

L’ennesimo furto, questa volta in pieno giorno, è stato messo a segno a Teggiano, in una villetta nella frazione di Pantano, in località Codaglioni.

I ladri hanno agito nella tarda mattina di oggi, intorno all’ora di pranzo, quando in casa non c’era nessuno. Stando ad una prima ricostruzione, sarebbero entrati dal portone principale, scassinandolo. Si sono poi diretti al piano superiore, nella zona notte, dove hanno messo a soqquadro le camere.

Sono riusciti a trovare il posto in cui era nascosta la cassaforte e, dopo averla forzata con un flex, sono riusciti a portare via gioielli e monili in oro contenuti all’interno. Hanno invece lasciato tutto il resto in casa, compreso un pc poggiato su una scrivania.

A rendersi conto di aver subito il furto è stata la figlia dei proprietari, al suo rientro a casa. Solo dopo l’amara scoperta la ragazza si è ricordata di aver visto, quando era uscita in mattinata, un’auto sospetta muoversi piano lungo la strada.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Teggiano.

– Paola Federico –