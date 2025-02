Ladri in azione questa sera a Sassano, in località Varco Notar Ercole.

Una banda ha agito all’interno di un’abitazione di via Lagno Secco riuscendo ad entrare dal balcone. Una volta dentro e dopo aver messo a soqquadro gli ignoti hanno scardinato la cassaforte, probabilmente utilizzando un flex. In seguito sono fuggiti dal retro facendo perdere ogni traccia. Qualche residente li avrebbe avvistati mentre fuggivano attraverso i terreni vicini favoriti dal buio della sera.

Amara la sorpresa per i padroni di casa ai quali non è rimasto altro da fare che allertare i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina giunti sul posto per i rilievi. Il bottino è da quantificare.