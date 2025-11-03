Ladri in azione a Battipaglia. Presa di mira una cassa automatica, ingente il bottino
Ancora ladri in azione a Battipaglia.
Ad essere presa di mira, questa volta, è stata una cassa automatica nei pressi della stazione ferroviaria.
Ignoti hanno svaligiato l’intero contenuto della cassa self service, dileguandosi a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Il bottino ammonterebbe a qualche migliaio di euro.
Poco dopo un altro colpo è stato registrato a Bellizzi. Non si esclude che possa trattarsi dello stesso gruppo. In questo caso è stato preso di mira un centro scommesse.
Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia.