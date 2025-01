Ladri d’auto in azione a Polla. Una Fiat Panda è stata portata via nella notte mentre si trovava parcheggiata nel centro cittadino in via Ragolia.

L’auto sarebbe stata rubata dopo la mezzanotte.

A fare l’amara scoperta questa mattina i proprietari ai quali non è rimasto altro da fare che andare a sporgere denuncia di furto in caserma.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che stanno cercando di fare luce anche su un altro furto di auto che si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì ai danni di una concessionaria in località Quattro Querce a Sala Consilina. In questo caso ignoti hanno rubato una Mercedes e sono fuggiti a bordo del veicolo facendo perdere le loro tracce.

Nei giorni scorsi a Polla sono stati registrati anche due tentativi di furto in abitazione. In un caso, ignoti hanno rotto la finestra di una casa disabitata nel centro storico del paese, non riuscendo a portare via nulla.