Ladri d’appartamento ad Eboli e Agropoli. Rubati denaro e oggetti preziosi
Furti in casa ad Eboli e Agropoli nelle scorse ore.
Sul territorio ebolitano i ladri hanno agito in due appartamenti al rione Ceffato mentre i proprietari erano fuori.
Dopo aver danneggiato i portoni di ingresso si sono introdotti in casa e hanno messo tutto a soqquadro per poi rubare gioielli. Una volta preso il bottino si sono dati alla fuga lasciando ai padroni di casa l’amaro in bocca.
I danni sono in corso di quantificazione e sui furti indagano i Carabinieri.
Ad Agropoli i soliti ignoti hanno agito in un appartamento di via Serrapede, al centro della città. Si sarebbero arrampicati sulle grondaie del palazzo per arrivare al secondo piano. Una volta dentro hanno trovato denaro e preziosi e li hanno portati via. Il bottino ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.
Anche in questo caso indagano i Carabinieri che sono giunti sul posto per eseguire i rilevi necessari per dare un’identità alla banda.