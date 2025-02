Ladri in azione nella notte a Padula Scalo.

Ignoti hanno preso di mira il bar di un distributore di carburanti situato lungo via Nazionale. Indisturbati hanno divelto alcune telecamere poste sul retro, dopodiché hanno forzato la porta di ferro di un magazzino e, facendo un buco nella parete che collega con il bagno del bar, sono entrati all’interno.

Una volta dentro solo uno dei malviventi, strisciando a terra sul pavimento, ha raggiunto le casse dove è riuscito a prendere il denaro. Solo una volta alzato in piedi, dopo aver compiuto il furto, ha fatto scattare l’allarme ed è fuggito.

Da quantificare il valore del bottino portato via, ingenti invece i danni causati.

Alla scoperta dell’accaduto i proprietari dell’attività non hanno potuto far altro che allertare i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, i quali giunti sul posto hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. L’area è anche videosorvegliata, elemento che potrà servire agli inquirenti per cercare di dare un volto ai responsabili.