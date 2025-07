Un ennesimo furto di cavi in rame è stato messo a segno nelle scorse notti.

E’ accaduto al Palasele di Eboli. Qui una banda è entrata in azione riuscendo a portar via centinaia di metri di cave in rame dagli impianti sportivi provocando ingenti danni alle strutture elettriche e all’impianto di illuminazione.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che gli ignoti siano arrivati davanti alla struttura a bordo di un furgone bianco per poi agire tempestivamente.

Scoperto l’accaduto sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine che hanno dato il via alle indagini del caso e il primo cittadino Mario Conte. Il danno ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Un analogo furto era stato già messo a segno lungo l’A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Campagna e Contursi, creando non poco disagio agli impianti di una galleria situata lungo l’arteria stradale.