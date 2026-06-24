La sindaca di Monte San Giacomo e Presidente del Gal Vallo di Diano Angela D’Alto entra nella segreteria del Partito Democratico di Salerno con la delega alle Aree Interne.

“Il Partito democratico della Provincia di Salerno completa la propria organizzazione attraverso la nomina della Segreteria provinciale. Un organismo strutturato in modo unitario, plurale ed inclusivo, composto da donne e uomini animati da passione politica e spirito di militanza. Non si tratta di un semplice elenco di nomi, ma dell’affermazione di un metodo di lavoro e di un obiettivo: vogliamo un Partito che guardi al futuro e rimetta i territori e i circoli al centro dell’agenda politica. Sono estremamente soddisfatto della squadra composta che sarà da subito al lavoro nell’interesse della nostra comunità democratica, per rafforzare il radicamento del partito sul territorio provinciale. Essere parte della Segreteria non è un titolo onorifico, ma un impegno di responsabilità. Ogni nostra scelta avrà conseguenze reali sulla vita del Partito: ci assumiamo questa responsabilità con orgoglio, pronti a lavorare per il bene della nostra comunità politica” dichiara Giovanni Coscia, Segretario provinciale del Partito Democratico.

Di seguito la composizione della Segreteria:

Vito Araneo – Lavoro

Filomena Arcieri – Ambiente e Green Economy

Mauro Calatola – Coordinatore della Segreteria

Angela D’Alto – Aree Interne

Paolo De Maio – Giustizia, Riforme

Bruno Di Nesta – Organizzazione

Martino D’Onofrio – Enti locali

Adolfo Fortunato – Formazione Politica e Comunicazione

Carmen Granato – Politiche giovanili

Lorena Iuliano – Scuola e Istruzione

Francesco Morra – Cultura e Memoria

Anna Raviele – Iniziativa Politica

Filomena Rosamilia – Welfare, Contrasto alle disuguaglianze

Marco Sansone – Politiche Europee

Alfonsina Savo – Risorsa mare

Carmelo Stanziola – Turismo e promozione territoriale

Caterina Strianese – Diritti e Politiche per la famiglia