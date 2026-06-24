La sindaca Angela D’Alto entra nella Segreteria del Partito Democratico di Salerno con la delega alle Aree Interne
La sindaca di Monte San Giacomo e Presidente del Gal Vallo di Diano Angela D’Alto entra nella segreteria del Partito Democratico di Salerno con la delega alle Aree Interne.
“Il Partito democratico della Provincia di Salerno completa la propria organizzazione attraverso la nomina della Segreteria provinciale. Un organismo strutturato in modo unitario, plurale ed inclusivo, composto da donne e uomini animati da passione politica e spirito di militanza. Non si tratta di un semplice elenco di nomi, ma dell’affermazione di un metodo di lavoro e di un obiettivo: vogliamo un Partito che guardi al futuro e rimetta i territori e i circoli al centro dell’agenda politica. Sono estremamente soddisfatto della squadra composta che sarà da subito al lavoro nell’interesse della nostra comunità democratica, per rafforzare il radicamento del partito sul territorio provinciale. Essere parte della Segreteria non è un titolo onorifico, ma un impegno di responsabilità. Ogni nostra scelta avrà conseguenze reali sulla vita del Partito: ci assumiamo questa responsabilità con orgoglio, pronti a lavorare per il bene della nostra comunità politica” dichiara Giovanni Coscia, Segretario provinciale del Partito Democratico.
Di seguito la composizione della Segreteria:
- Vito Araneo – Lavoro
- Filomena Arcieri – Ambiente e Green Economy
- Mauro Calatola – Coordinatore della Segreteria
- Angela D’Alto – Aree Interne
- Paolo De Maio – Giustizia, Riforme
- Bruno Di Nesta – Organizzazione
- Martino D’Onofrio – Enti locali
- Adolfo Fortunato – Formazione Politica e Comunicazione
- Carmen Granato – Politiche giovanili
- Lorena Iuliano – Scuola e Istruzione
- Francesco Morra – Cultura e Memoria
- Anna Raviele – Iniziativa Politica
- Filomena Rosamilia – Welfare, Contrasto alle disuguaglianze
- Marco Sansone – Politiche Europee
- Alfonsina Savo – Risorsa mare
- Carmelo Stanziola – Turismo e promozione territoriale
- Caterina Strianese – Diritti e Politiche per la famiglia