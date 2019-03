La Sidel srl di Buonabitacolo rientra a casa dal MADE expo 2019 con successo e gratificazioni

Si è appena concluso il più importante evento in Italia per il mondo dell’edilizia e dell’architettura, il MADE expo 2019. Il programma è stato fittissimo, ogni giornata è stata ricca di incontri e convegni. Protagoniste della manifestazione sono state le connessioni, da un lato quelle tra impresa, professioni e mondo del sapere e dall’altro quelle in grado di portare il meglio della produzione all’attenzione dei mercati.

I quattro cardini di questa edizione di MADE expo sono stati l’innovazione, il comfort, la sostenibilità e la sicurezza, che insieme alla rigenerazione urbana e infrastrutturale, rappresentano le variabili indispensabili della “qualità dell’abitare”.

Sidel srl ha partecipato all’evento consapevole dell’ottima vetrina che il MADE expo rappresenta e felice di incontrare, ispirare e trarre ispirazione dagli innumerevoli stimoli che inevitabilmente forniscono fiere di questo calibro.

In attesa delle cifre ufficiali della manifestazione, un piccolo bilancio è doveroso: migliaia di partecipanti agli incontri, alle presentazioni di libri, agli incontri one-to-one, innumerevoli visitatori allo stand Sidel, un tripudio di stimoli e fruttuosi scambi. “Siamo felici del successo ottenuto dai nostri prodotti, – fanno sapere dall’azienda di Buonabitacolo – che hanno suscitato interesse e curiosità: il lavoro che compiamo (dall’accurata scelta delle materie prime ai processi di produzione) è finalizzato a mettere in commercio il materiale più idoneo alla realizzazione dei serramenti, il legno. L’infisso in legno ha attraversato le epoche con non poche difficoltà, ma tutt’oggi rimane il materiale più adatto e affidabile. Sidel porta alta la bandiera del legno grazie all’aiuto di uno staff competente ed avanguardistico, che si appoggia a macchinari di ultima generazione, per ottenere un moderno infisso in legno che ha origini nel passato, vive nel presente, ma è pronto per il futuro“.

Con l’utilizzo sempre più frequente dei cosiddetti “nuovi materiali”, il legno aveva perso il suo primato e sembrava fosse stato rimpiazzato. Tuttavia, l’evoluzione dell’uomo e della società è imprevedibile e, infatti, negli ultimi anni l’architettura sta confermando un forte ritorno del legno negli infissi naturali lignei ad alte prestazioni tecnologiche. Questo ritorno alle origini è ben motivato dalle innumerevoli qualità del legno: la facile reperibilità, la sostanziale leggerezza, la resistenza meccanica, la duttilità e la flessibilità al momento della lavorazione, nonché l’indiscutibile bellezza.

“MADE expo – continuano – ci ha donato la possibilità di un’interazione più diretta, che ha arricchito sia i curiosi avventori sia il nostro team, in grado ora di conoscere ancora meglio i bisogni e i gusti dei potenziali clienti. Sono stati giorni intensi, ma anche gratificanti per la vostra presenza e l’interesse che avete manifestato per le novità esposte: grazie da parte di tutti noi di Sidel“.

– Chiara Di Miele –