La Corte d’Appello ha accolto la richiesta della Procura di Lagonegro che chiedeva l’arresto in carcere per concussione di Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina.

I legali di Fortunato hanno presentato ricorso per cui si attende il responso della Cassazione.

La richiesta di arresto fu bocciata dal Gip nell’udienza del gennaio scorso, ma la Procura, ritenendo necessaria la misura cautelare, si è opposta alla sentenza del giudice per le indagini preliminari.

Si resta in attesa dell’ultimo grado di giudizio per il reato di concussione, mentre per quello di corruzione Fortunato resta agli arresti domiciliari così come confermato dal Tribunale del Riesame.

Articolo correlato:

12/06/2025 – Santa Marina: Giovanni Fortunato resta ai domiciliari. La decisione del Tribunale del Riesame