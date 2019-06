“La potenza del Dono”. Domani ad Eboli si corre in ricordo del compianto Sergio Fiorillo

Il ricordo di un giovanissimo scomparso prematuramente rimane indelebile nell’affetto dei genitori. Una grande occasione di sensibilizzazione alla donazione, un momento di sport e di valorizzazione del territorio. Sono i tre obiettivi della manifestazione podistica “La potenza del dono – Memorial Sergio Fiorillo”, in programma domani ad Eboli.

“Un appuntamento che cresce ogni anno – ha commentato il sindaco, Massimo Cariello – fino ai circa 500 iscritti di quest’anno, molti atleti anche non campani. Il ricordo di Sergio vive nella sua famiglia ed in ognuno di noi, la gara è un grande momento per ricordarlo e per sensibilizzare alla solidarietà“.

L’appuntamento è organizzato dalla Free Runner, con la collaborazione di Rotary e Uisp.

“Siamo alla quarta edizione – spiega Ernestina Iorio -, coniughiamo l’evento sportivo con il tema della donazione, due momenti importantissimi. Il ricordo di Sergio ci spinge al massimo impegno, in ogni direzione“.

L’appuntamento è alle 9.30 in Piazza della Repubblica, poi l’inizio della gara su 9 km, con due tragitti nel centro urbano, per garantire a tutti di assistere all’evento.

– Chiara Di Miele –