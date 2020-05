La Pasticceria D’Elia di Teggiano è pronta a ripartire. Dal 5 maggio via all’asporto

La Pasticceria D’Elia di Teggiano è pronta a ripartire.

Dopo le ultime disposizioni emanate dal Governo, che danno via libera alla consegna a domicilio e all’asporto del cibo, e il dietrofront della Regione Campania, che in un primo momento aveva deciso di vietare l’asporto fino al 10 maggio, martedì 5 maggio riapre la saracinesca della pasticceria del Maestro Domenico Manfredi.

Bisognerà seguire però le regole imposte, ovvero: ordinare telefonicamente e ritirare i prodotti all’esterno del negozio o comunque nei pressi dell’entrata.

La Pasticceria D’Elia suggerisce ai propri clienti di ordinare il giorno precedente al ritiro ai numeri 0975/73170 o 348/0161408.

“Dopo una lunga attesa, giustissima per la sicurezza delle persone, e tra tanti DPCM incerti, iniziamo ad aprire gradualmente – afferma il Maestro Manfredi -. Non è come volevamo noi, con i modi e i valori che ci rappresentano, ma è un inizio appunto graduale come imposto dalle normative. Ci auguriamo per tutti, pian piano, di poter ritornare alla normalità e rivivere le emozioni di sempre“.

– Paola Federico –