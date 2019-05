Le Fiamme Gialle della Compagnia di Lauria, nell’ambito delle attività per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti lungo le principali strade di collegamento con i centri urbani delle regioni limitrofe, dall’inizio dell’anno hanno intercettato 16 detentori di sostanze stupefacenti, di cui tre arrestati per traffico di droga e 13 segnalati per consumo personale sequestrando oltre 4 kg di sostanze stupefacenti, soprattutto marijuana e hashish.

Complessivamente sono stati controllati circa 200 automezzi in transito principalmente sulla S.S. 585 Fondo Valle del Noce e in uscita dallo svincolo autostradale di Lagonegro Nord, nonché numerose persone presenti nelle aree di parcheggio di bar, ristoranti ed aree di servizio lungo la Fondovalle del Noce e la Statale 653 Valle del Sinni.

Nel corso delle operazioni sono stati individuati particolari ed ingegnosi metodi di occultamento della droga, grazie all’intervento delle Unità Cinofile della Guardia di Finanza specializzate antidroga, il cui fiuto è stato determinante per il buon esito delle attività.

– Chiara Di Miele –