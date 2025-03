La Farmacia Di Muria di Padula Scalo lancia Seijin, il suo marchio dermocosmetico all’avanguardia.

Ispirato dal concetto giapponese di purezza, Seijin è formulata per offrire prodotti tecnici e non commerciali, pensati per chi desidera soluzioni sicure e affidabili per la propria pelle sensibile o reattiva.

Ogni formula è stata creata con l’obiettivo di garantire risultati visibili rispettando la salute della pelle con formule ipoallergeniche, delicate e arricchite con ingredienti naturali, scelti e testati scientificamente.

I prodotti sono ricchi di estratti vegetali (Hamamelis, Calendula, Malva) e contengono pochi attivi chimici per una soluzione delicata e rispettosa della pelle sensibile. Il tutto sarà supportato dalla presenza di personale qualificato all’interno della Farmacia che saprà rispondere su formulazioni, ingredienti, qualità e modalità di applicazione.

Per maggiori informazioni su Seijin e per esplorare i protocolli di consiglio ci si può recare in farmacia ed avere una consulenza.

Ne abbiamo parlato con il dottore Alberto Di Muria, titolare dell’omonima Farmacia.