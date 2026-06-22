La DFL cerca addetto/a per il potenziamento dell’Ufficio Spedizioni e Traffico
DFL è una realtà solida e in continua crescita, punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, con una logistica strutturata e ad alto volume.
Per il potenziamento dell’Ufficio Spedizioni e Traffico, ricerchiamo una risorsa operativa da inserire nella gestione quotidiana dei trasporti e dei flussi logistici.
Principali responsabilità:
- Pianificazione e gestione dei trasporti nazionali (prevalentemente su gomma) per merce in uscita;
- Coordinamento dei trasportatori e gestione delle eventuali criticità operative;
- Supporto alla gestione dei flussi intermodali per merce in entrata;
- Verifica della documentazione di trasporto;
- Interfaccia con partner logistici e fornitori di trasporto;
- Supporto alle attività operative dell’ufficio spedizioni.
Il ruolo richiede precisione, presenza operativa e capacità di gestire più attività contemporaneamente.
Requisiti:
- Diploma o laurea (preferibilmente in ambito economico, gestionale o affine);
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Dimestichezza con strumenti informatici e pacchetto Office;
- Disponibilità a lavorare su turni;
- Precisione, puntualità e capacità organizzative;
- Attitudine al problem solving e alla gestione delle priorità.
Costituisce titolo preferenziale:
- Esperienza, anche breve, in ambito logistico o spedizioni.
Completano il profilo:
- Spirito di iniziativa e operatività;
- Capacità di gestione di più attività contemporaneamente;
- Affidabilità e orientamento al risultato.
Cosa offriamo:
- Inserimento in un contesto strutturato e in crescita;
- Formazione iniziale e affiancamento;
- Opportunità di sviluppo professionale.
Tipologia contrattuale e retribuzione: commisurate al profilo e all’esperienza (€22.000 – €28.000).
Benefit:
- Mensa aziendale
- Convenzioni con attività e professionisti del territorio
- Buoni pasto
Sede di lavoro: Sala Consilina (SA) – in presenza
Orario: full time, dal lunedì al venerdì