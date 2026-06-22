DFL è una realtà solida e in continua crescita, punto di riferimento nella distribuzione all’ingrosso, con una logistica strutturata e ad alto volume.

Per il potenziamento dell’Ufficio Spedizioni e Traffico, ricerchiamo una risorsa operativa da inserire nella gestione quotidiana dei trasporti e dei flussi logistici.

Principali responsabilità:

Pianificazione e gestione dei trasporti nazionali (prevalentemente su gomma) per merce in uscita;

Coordinamento dei trasportatori e gestione delle eventuali criticità operative;

Supporto alla gestione dei flussi intermodali per merce in entrata;

Verifica della documentazione di trasporto;

Interfaccia con partner logistici e fornitori di trasporto;

Supporto alle attività operative dell’ufficio spedizioni.

Il ruolo richiede precisione, presenza operativa e capacità di gestire più attività contemporaneamente.

Requisiti:

Diploma o laurea (preferibilmente in ambito economico, gestionale o affine);

Buona conoscenza della lingua inglese;

Dimestichezza con strumenti informatici e pacchetto Office;

Disponibilità a lavorare su turni;

Precisione, puntualità e capacità organizzative;

Attitudine al problem solving e alla gestione delle priorità.

Costituisce titolo preferenziale:

Esperienza, anche breve, in ambito logistico o spedizioni.

Completano il profilo:

Spirito di iniziativa e operatività;

Capacità di gestione di più attività contemporaneamente;

Affidabilità e orientamento al risultato.

Cosa offriamo:

Inserimento in un contesto strutturato e in crescita;

Formazione iniziale e affiancamento;

Opportunità di sviluppo professionale.

Tipologia contrattuale e retribuzione: commisurate al profilo e all’esperienza (€22.000 – €28.000).

Benefit:

Mensa aziendale

Convenzioni con attività e professionisti del territorio

Buoni pasto

Sede di lavoro: Sala Consilina (SA) – in presenza

Orario: full time, dal lunedì al venerdì