La fortuna bacia la città di Salerno dove venerdì 2 maggio un giocatore ha realizzato una brillante vincita grazie al concorso del “10eLotto”.

La dea bendata ha regalato un premio da 100.000 euro, che è anche stata la vincita più alta della giornata nella stessa tipologia di gioco.

Il fortunato giocatore si è assicurato la sostanziosa cifra grazie ad un 9 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del “10eLotto” ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,39 miliardi da inizio anno.