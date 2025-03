L’Ambito Sociale Territoriale Val d’Agri, in collaborazione con le équipe di lavoro dei Centri diurni per minori “L’isola che non c’è” di Villa d’Agri e “Apekeronza” di Santarcangelo, gestiti dalla Cooperativa sociale Iskra, annuncia due importanti eventi di presentazione del Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).

P.I.P.P.I. nasce dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova e gli Ambiti Sociali e Territoriali, con l’obiettivo di promuovere la qualità della crescita, la cura dell’infanzia e prevenire forme di disuguaglianza o svantaggio sociale. Il programma P.I.P.P.I., riconosciuto come LEPS (Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali), è finalizzato a rispondere al bisogno del bambino di crescere in un ambiente sano e stabile, sicuro e protettivo, contrastando attivamente l’insorgere di situazioni che favoriscano le separazioni inappropriate dei bambini dal contesto familiare, la dispersione scolastica e le disuguaglianze sociali.

P.I.P.P.I. mette al centro i bisogni, i desideri, le fatiche e i sogni dei bambini e delle bambine, accompagnando le famiglie a trovare risposte appropriate attraverso percorsi mirati. In linea con la filosofia di P.I.P.P.I., che promuove un approccio gentile e valorizza i saperi e i contributi di tutti, questi eventi saranno momenti di incontro e condivisione per presentare il programma alla comunità locale.

Il 14 marzo a Sant’Arcangelo a partire dalle 16.30 si terranno l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti seguiti alle 17.00 dai saluti a cura dei referenti istituzionali e alle 17.15 dalla fase illustrativa del programma con la visione di alcuni filmati che presentano P.I.P.P.I. e le sue attività. Alle 17.45 le “Letture di Carlotta” a cura di Carlotta Vitale: letture animate e interattive, un momento pensato per coinvolgere attivamente bambini e famiglie. Conclusione alle 20.00 con un momento conviviale e un piccolo spazio “merenda con Pippi” con i saluti finali, un’occasione per favorire il confronto informale e raccogliere riflessioni.

Il 15 marzo a Villa d’Agri dalle 16.30 accoglienza e registrazione dei partecipanti, alle 17.00 i saluti a cura dei referenti istituzionali, alle 17.15 la fase illustrativa del programma con la visione di alcuni filmati esplicativi di P.I.P.P.I., alle 17.45 “Foglie di Teatro” a cura de La Cantina delle Arti, un’animazione teatrale pensata per coinvolgere ragazzi e genitori sulle tematiche del Programma P.I.P.P.I.. Si conclude alle 20.00 con un momento conviviale e un piccolo spazio “merenda con Pippi” seguiti dai saluti finali.

Questi incontri mirano a promuovere e divulgare il Programma P.I.P.P.I., enfatizzandone le caratteristiche: l’obiettivo è far conoscere come possa essere un sostegno prezioso per le famiglie che vivono momenti di difficoltà, offrendo un percorso condiviso che si avvale di competenze educative, sociali e psicologiche. Durante le presentazioni verranno illustrati i dispositivi d’azione del programma, che includono sostegno professionale individuale e di gruppo, educativa domiciliare, gruppi per genitori e bambini, attività di raccordo tra scuola e servizi e le famiglie d’appoggio. Sarà inoltre valorizzato l’approccio di valutazione partecipativa e trasformativa che rende le famiglie protagoniste del percorso di intervento.

L’Ambito Sociale Territoriale Val d’Agri, in collaborazione con la Cooperativa sociale Iskra, attraverso queste iniziative intende creare legami di comunità e riattivare competenze, portando il “vento leggero della possibilità“ nelle situazioni più delicate per favorire la crescita di bambini, famiglie e comunità.

“Invitiamo calorosamente tutti gli interessati a partecipare a questi importanti momenti di presentazione e condivisione” fanno sapere da Iskra.