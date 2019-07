La comunità di Sanza in festa per le 100 candeline di Antonia “Tettella” Lotartaro

Ha spento 100 candeline Antonia Lotartaro di Sanza, meglio conosciuta come “Tettella”. Nata il 25 luglio 1919, ha trascorso l’intera esistenza a Sanza e tutti la ricordano sempre in compagnia delle amiche, mai senza rossetto o una collana ad adornarle il petto.

Tettella ha vissuto molti anni al servizio della famiglia Arenare, il cui componente più noto fu medico del paese e sindaco per circa 20 anni. Le sue giornate sono trascorse tra molti affari domestici affrontati sempre con dedizione e zelo.

Per il vicinato tra via Caduti e via Piaggio, dove ancora risiede, ha rappresentato una figura insostituibile in caso di bisogno. La centenaria sanzese non si è mai sposata, probabilmente per un amore, infranto dalla guerra, a cui è rimasta per sempre fedele. Non ha figli, ma si può considerare come una mamma, una nonna per la sua costante affezione ai giovani del vicinato.

Tettella vive da sola, assistita da Maria, al secolo Domenica Sampietro, sua vicina di casa oltre che amica.

L’Amministrazione comunale, con l’aiuto di Maria e della Consulta delle donne di Sanza, ha organizzato una festa davanti casa della centenaria, portandole in dono una targa in memoria dei suoi 100 anni. Hanno partecipato alla manifestazione il sindaco Vittorio Esposito, insieme ai suoi consiglieri, il parroco don Giuseppe Spinelli e buona parte della comunità.

– Ornella Bonomo –