La comunità di Sacco piange la morte dell’ex sindaco Antonio Resciniti

Comunità di Sacco in lutto per la scomparsa di Antonio Resciniti, sindaco del piccolo centro alburnino dal 2002 al 2007.

Resciniti aveva 79 anni e si è spento dopo una lunga malattia. Lascia la moglie e i figli.

Per anni aveva lavorato come assistente amministrativo nelle segreterie di diversi istituti scolastici, tra cui anche quello delle Scuole Medie di Teggiano dove aveva prestato servizio per molto tempo.

I funerali dell’ex primo cittadino di Sacco si terranno domani, mercoledì 4 settembre, alle ore 10 nella Chiesa Madre.

Da New York, dove si trova in visita alla comunità sacchese, giunge il cordoglio dell’attuale sindaco Franco Latempa. “Mi è dispiaciuto tanto ricevere la notizia della morte di Antonio Resciniti – dichiara – perchè era una persona molto presente e ancora tanto attiva per Sacco“.

– Chiara Di Miele –