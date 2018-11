La città di Teggiano protagonista del programma “Mezzogiorno Italia” su Rai3

Ancora una volta la città di Teggiano si rende protagonista di programmi culturali importanti. Oggi, infatti, è andata in onda la puntata di “Mezzogiorno Italia” trasmessa su Rai3 nell’ambito del Tg Regionale, nella quale il giornalista Diego Dionoro si è soffermato sul Castello Macchiaroli e su altre città del Mezzogiorno, presentandoli proprio dagli scorci più caratteristici di Teggiano.

Il luogo principe della puntata è stato proprio il Castello Macchiaroli, che domina la vallata come quello di Sala Consilina. Si tratta di una fortezza intorno alla quale si sono sviluppati affascinanti borghi, ma anche numerose attività imprenditoriali ricettive e culturali.

Dalla piazza di Teggiano, dal convento della S.S. Pietà e dai fitti cunicoli del borgo valdianese, Diego Dionoro ha lanciato i servizi televisivi su altri due castelli, quello di Limatola in provincia di Benevento e Rocca Cilento, Frazione del comune di Lustra in provincia di Salerno. Servizi che hanno avuto come co-protagonisti, tra gli altri, anche la città di Matera, capitale europea della cultura 2019 e l’uva del vitigno Montonico a Bisenti, in provincia di Teramo in Abruzzo, città che avrebbe dato i natali a uno dei personaggi più controversi della storia, Ponzio Pilato.

“Credo fermamente nel lavoro di squadra, perchè questi piccoli borghi vanno assolutamente rivitalizati e questo è possibile solo con l’aiuto dei privati, dei Comuni, delle associazioni, delle Comunità Montane – ha affermato alle telecamere Rai la proprietaria del Castello di Teggiano Gisella Macchiaroli – Abbiamo delle ricchezze meravigliose ed è un peccato non farle rivivere a pieno. Sono tornata dall’estero, dove ho studiato e vissuto, per vincere questa sfida. Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di tornare a Teggiano, nel mio castello, viverlo e farlo rivivere con iniziative a carattere ludico, culturale e tutto quello che possa renderlo vivo e vitale“.

– Maria De Paola –