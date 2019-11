La cantante Lucy Amabile di Sant’Arsenio alla finale di CantoITALIANO il 23 novembre a Milano

Importante traguardo per la giovane cantante di Sant’Arsenio Lucy Amabile che il 23 novembre sarà a Milano per la finale del concorso nazionale CantoITALIANO, la manifestazione giunta alla sua sesta edizione che coinvolge autori, compositori, discografici, media e professionisti di chiara fama.

Lucy Amabile, sostenuta dall’Associazione “I Due Volti della Luna” di Sant’Arsenio di Gerardo Costa e Vittoria Benvenga, presenterà il suo inedito dal titolo “E’ solo un sogno“, brano composto dalla giovane cantante valdianese con le musiche e gli arrangiamenti del maestro Luca Bechelli autore, compositore e arrangiatore di fama nazionale.

Il concorso mette in palio un Premio Speciale AFI al 1° Classificato per la realizzazione di una produzione discografica ai massimi livelli con contratto discografico e borse di studio per i primi tre classificati. Previsti anche il Premio Speciale Teatro Ariston Sanremo al videoclip più votato dal pubblico, il Premio Speciale Autori al miglior brano inedito, il Premio “L’Italiano nel Mondo” al miglior artista proveniente dall’estero.

Il 23 novembre la finale si potrà seguire in diretta su YouTube.

Ai microfoni di Ondanews il presidente dell’associazione “I Due Volti della Luna” Gerardo Costa e Lucy Amabile finalista a CantoITALIANO 2019.

– Antonella D’Alto –