Nel pomeriggio di ieri l’Aula Magna del Liceo “Torquato Tasso” di Salerno ha ospitato la cerimonia conclusiva della XXII Edizione del Certamen Hippocraticum Salernitanum. Anche quest’anno la Banca Monte Pruno è stata al fianco del Liceo salernitano, collaborando a questa iniziativa culturale dedicata ai giovani.

L’evento è stato aperto dalla Dirigente Scolastica del Liceo “Torquato Tasso” di Salerno Ida Lenza e ha visto i saluti dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno Gaetana Falcone, del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, del presidente dell’associazione Ex allievi Liceo “Tasso” Roberto Mignone e del Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno Giovanni D’Angelo.

Successivamente si sono susseguiti gli interventi di Angelo Meriani, professore di Lingua e Letteratura Greca, e Enrico Maria Ariemma, professore di Lingua e Letteratura Latina.

Il Certamen è rivolto agli studenti interni ed esterni dell’Istituto, al fine di continuare la tradizione agonistica, nello spirito di quella convergenza di popoli e cultura, di collaborazione umana e scientifica già operante nell’antica Schola Medica Salernitana. Partecipano, per l’appunto, alunni iscritti al penultimo e ultimo anno di corso dei Licei classici e scientifici, con una votazione di almeno 8/10 in latino.

L’intento è quello di celebrare la cultura latina e greca in nome di un patrimonio comune di conoscenze, valori e identità da difendere e di cui andare orgogliosi, nella convinzione che nella società tecnologica contemporanea e soprattutto nella situazione emergenziale attuale coltivare l’humanitas possa aiutare gli uomini a vivere meglio. La XXII edizione del Certamen Hippocraticum Salernitanum si è tenuta proprio durante la settimana della cultura del Liceo “Tasso”.

L’oggetto della XXII edizione del Certamen è stato “Tema di: Lingua e Cultura Latina”, una traduzione dal latino di un passo di argomento scientifico tratto dall’opera di Seneca.

Nel suo intervento il Direttore Generale Cono Federico ha ribadito la vicinanza della Banca Monte Pruno al “Torquato Tasso” in una collaborazione ormai consolidata negli anni, che mette al centro il valore della cultura e la crescita degli studenti in un’ottica di miglioramento complessivo della comunità in cui opera. Lo stesso Direttore Federico ha ringraziato la Dirigente Ida Lenza e tutti i docenti presenti per l’importante azione culturale messa in campo come investimento concreto sul futuro della società.