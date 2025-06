In occasione del Congresso Nazionale dei Giovani Ricercatori in Ingegneria Sanitaria Ambientale, che ha preso il via ieri, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico è intervenuto con un indirizzo di saluto istituzionale all’inaugurazione dei lavori, trasmettendo agli organizzatori dell’Università degli Studi di Salerno la vicinanza e il supporto dell’Istituto di credito cooperativo verso un’iniziativa dal grande valore scientifico e formativo.

L’evento, che si sta svolgendo presso l’Oleandri Resort di Capaccio-Paestum e si concluderà il 5 giugno, rappresenta una tappa importante del percorso avviato grazie al protocollo d’intesa siglato tra la BCC Monte Pruno ed il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno.

L’accordo, infatti, prevedeva una partnership per agevolare la partecipazione di giovani ricercatori alle attività congressuali e scientifiche del GITISA Young con il Congresso Nazionale dei Giovani Ricercatori in Ingegneria Sanitaria Ambientale, mediante il riconoscimento di apposite borse di studio. GITISA Young non è un semplice congresso, ma una vera e propria piattaforma di confronto e collaborazione tra giovani ricercatori, dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca nel settore dell’Ingegneria Sanitaria-Ambientale.

Promosso dalla Divisione SEED (Sanitary Environmental Engineering Division) dell’Università di Salerno, il congresso si propone di affrontare in modo interdisciplinare le grandi sfide ambientali, mettendo in rete esperienze e competenze di giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero, il tutto promuovendo ricerca, didattica e innovazione per la tutela degli ecosistemi, la gestione delle acque, dei rifiuti e delle bonifiche ambientali.

L’evento rappresenta un unicum nel panorama italiano, trattando congiuntamente i temi dell’Ingegneria Sanitaria Ambientale, Sviluppo Sostenibile, Cambiamenti Climatici ed Economia Circolare e viene coordinato dal professore Vincenzo Naddeo, Direttore della Divisione di Ingegneria Sanitaria Ambientale (SEED) del DICIV.

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico ha sottolineato come sia fondamentale sostenere la ricerca e la formazione, strumenti essenziali per costruire un futuro più sostenibile e innovativo. Il suo intervento ha ribadito l’impegno della Banca Monte Pruno nel promuovere iniziative che coniughino territorio, giovani e conoscenza, con la regia dell’Università degli Studi di Salerno. Il Direttore Generale si è detto soddisfatto, infine, di questa intesa con il DICIV anche in un’ottica di futuri sviluppi e studi sul tema della sostenibilità e, quindi, confermando l’interesse e l’impegno della Banca nel promuovere azioni in ambito ESG.