La Banca Monte Pruno è tra le sole tre Banche in Italia che hanno aderito, come si evince dal sito www.consap.it, al fondo denominato “Fondo di sostegno alla Natalità”, creato grazie al protocollo di intesa tra il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Bancaria Italiana.

Si tratta di un progetto creato a supporto dei nuclei familiari.

L’iniziativa, per l’appunto, prevede la concessione di un prestito per un ammontare massimo di 10.000 euro, di durata non superiore a 7 anni, volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli nati o adottati dal 1 gennaio 2017.

La domanda può essere presentata fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall’adozione.

La garanzia del Fondo è concessa per il 50% dell’importo del finanziamento ed è irrevocabile.

Grazie alla tempestiva adesione della Banca Monte Pruno, famiglie con bambini nati o adottati da poco avranno a disposizione una ulteriore possibilità di sostegno finanziario concesso proprio dall’istituto di credito cooperativo ad un tasso di interesse molto vantaggioso.

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, nel sottolineare l’attenzione costante della Banca a favore delle famiglie, nonostante un momento storico dove le difficoltà di accesso al credito irrompono sull’intera società, ha sottolineato come tale iniziativa rappresenti uno strumento per essere vicini, in maniera concreta, a tutte le persone che hanno deciso di creare o di allargare la propria famiglia, grazie anche allo strumento messo a disposizione dal Consiglio dei Ministri.

L’adesione della Banca si inserisce in un contesto di continuità rispetto a quanto fatto in passato, infatti, diverse e numerose sono state le azioni a supporto dei contesti familiari che, in questa fase, hanno sempre più bisogno di vicinanza ed ascolto da par te degli istituti di crediti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare le filiali della Banca Monte Pruno oppure gli uffici dell’Area Crediti della sede amministrativa di Sant’Arsenio (Tel. 0975/398607).

– redazione –