Sabato 8 marzo , in occasione della Giornata internazionale della donna, è previsto l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e luoghi della cultura statali.

Numerosi sono gli istituti che organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema, mirate a sensibilizzare il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata.

Nel salernitano, tra i luoghi in cui è previsto l’ingresso, risultano anche il Parco Archeologico di Paestum, il Castello Arechi e il Museo Logos di Vibonati.

La programmazione dettagliata degli eventi, in costante aggiornamento, è disponibile sulla pagina dedicata del sito del Ministero della Cultura.