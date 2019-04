La Socrates – Scuola di Formazione Professionale Accreditata, con sede a Sala Consilina, partecipa alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro in qualità di socio promotore e fondatore di “Salerno in rete”, la prima rete di enti di formazione.

La Borsa della Formazione si terrà l’11, 12 e 13 aprile a Pontecagnano presso l’Ex Tabacchificio Centola. L’idea dell’evento nasce da un’analisi dello scenario attuale, che presenta evidenti difficoltà nel matching tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, e si pone come una sorta di Linkedin non virtuale, uno spazio fisico in cui si possono instaurare contaminazioni, relazioni e interazioni tra i diversi attori coinvolti.

Si tratta di un evento in grado di mettere in contatto attori della formazione e del lavoro nel Mezzogiorno e viene promosso, tra gli altri, anche da Socrates, che con “Salerno in rete” ha dato vita alla prima rete d’imprese della formazione professionale e delle agenzie per il lavoro della Campania. Questa rete consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

L’obiettivo di di “Salerno in rete” è garantire a tutte le imprese partecipanti il raggiungimento di alti standard di innovazione, ampliare l’offerta formativa, adeguare gli standard organizzativi, incrementare il fatturato in formazione innovativa, stringere accorti con le università.

Nell’ambito della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro si svolgerà, inoltre, un hackathon, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. La competizione ha l’obiettivo di avvicinare i giovani partecipanti al mondo del lavoro e far vivere loro un’esperienza di alto livello formativo. I ragazzi avranno la possibilità di lavorare in team, confrontarsi con gli altri, acquisire nuove conoscenze e competenze parlare in pubblico mentre le aziende coinvolte potranno scoprire le capacità e la creatività dei giovani talenti.

