Nella cornice del Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina domenica 11 gennaio riprende la XXIX edizione della rassegna di arti performative Teatro in Sala, con la direzione artistica de ‘i Ragazzi di San Rocco’, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sala Consilina e con la Banca Monte Pruno.

Lo spettacolo in programma è “Frammenti di parole sotto un angolo di cielo”, messo in scena dal Laboratorio di Arti Sceniche Kaos, due atti unici legati dalla musica di un’arpa suonata dal vivo, in un dramma psicologico ideato e diretto da Salvatore Ungaro. “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello e “Salva con nome” di Salvatore Ungaro sono i titoli delle due brevi piecès che costituiscono i frammenti di parole sotto un angolo di cielo immaginati dal regista Salvatore Ungaro, che è anche direttore artistico del Laboratorio di Arti Sceniche Kaos.

Riprendendo una consolidata tradizione della rassegna Teatro in Sala, lo spettacolo sarà preceduto da una conversazione con la giovane pittrice del posto Francesca Adriana D’Anza, talento emergente che presenterà la sua vena creativa anche mediante una piccola esposizione della sua produzione artistica nel foyer del teatro.

Inoltre, in occasione dell’appuntamento di Teatro in Sala, dalle 16 alle 20 sarà aperto ai visitatori anche il MASC, Museo Archelogico di Sala Consilina, accanto al Teatro Scarpetta, grazie ad un accordo tra l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina e la Direzione Regionale dei Musei Nazionali.

Il costo del biglietto per il ricco appuntamento a Teatro in Sala di domenica 11 gennaio è di soli 7 euro. È possibile prenotare il posto in sala scegliendolo su pianta telefonando al 340 9477022.