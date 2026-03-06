L’Associazione 21 Passi annuncia ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per la quarta edizione della Rassegna di danza “Federica Tropiano”. L’evento, patrocinato dal Comune di Sala Consilina, continua il suo percorso nel segno della memoria e del sostegno concreto ai giovani ballerini.

La rassegna nasce per onorare il sogno di Federica, giovane ballerina di Teggiano prematuramente scomparsa, offrendo ai partecipanti non solo la possibilità di esibirsi davanti a una giuria di spicco, ma anche un reale sostegno alla loro formazione professionale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto il sold out di pubblico e la partecipazione di centinaia di danzatori da tutto il Sud Italia, l’edizione del 2026 si preannuncia ancora più ricca.

Come ogni anno, la partecipazione è aperta alle scuole di danza per le categorie Solisti, Passi a Due e Gruppi. Le performance potranno spaziare tra i diversi stili ammessi: Classico, Moderno, Contemporaneo, Hip Hop e Latin Style.

In palio diverse Borse di Studio fino a 1.200 euro, finanziate grazie ai tanti sostenitori dell’Associazione 21 Passi e destinate ai profili più meritevoli. Per questa edizione, inoltre, si consolida il legame con il territorio grazie al prezioso sostegno dell’Associazione Monte Pruno Giovani, da sempre vicina alle iniziative che valorizzano le nuove generazioni.

A valutare le esibizioni sarà una commissione di altissimo profilo. Accanto ai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, la quarta edizione vanta la presenza straordinaria del maestro ed étoile internazionale Raffaele Paganini.

Proprio Paganini sarà il protagonista di uno stage di danza esclusivo che si terrà durante la giornata dell’evento. Un’opportunità unica per gli allievi di apprendere direttamente da un maestro del balletto classico prima di esibirsi sul palco della rassegna.

“Ogni anno ci impegniamo per offrire sempre qualcosa in più ai ragazzi – dichiara Ilaria Tropiano, presidente dell’Associazione 21 Passi -. Siamo immensamente grati per il grande successo e l’affetto ricevuti negli scorsi anni, che ci spingono a proseguire con ancora più entusiasmo nel nome di Federica.”

Le scuole di danza interessate possono consultare il regolamento completo escaricare i moduli di iscrizione nella sezione dedicata del sito www.21passi.it. Le iscrizioni devono pervenire entro il 1° aprile.