Ironia e risate su Rai 1 al programma “Vieni da me”. Ospite nonna Rosetta e i ragazzi di Casa Surace

Spensieratezza, risate e divertimento su Rai 1 durante il programma “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo. Ospite oggi la simpaticissima nonna Rosetta con i ragazzi di Casa Surace, il nipote Beppe Polito e Daniele Pugliese.

Applausi scroscianti quando in studio tutti hanno visto il video di “Soldi”, la canzone di Mahmood interpretata da nonna Rosetta, che riferendosi al vincitore di Sanremo ha detto “basta che non mi denuncia”, scherzando.

La nonna di Sala Consilina si è presentata con un piatto di chiacchiere, assaggiate dalla conduttrice. Poi si è passati al famoso “pacco da giù”, regalato a Caterina Balivo, contenente soppressata, ciambotta, caciocavallo e odori vari.

“Ho un carattere allegro – ha detto la nonna – e sto bene in mezzo ai giovani e mi cercano. Ho fatto sempre la casalinga, prima si lavava, adesso non si lava più, c’è la lavatrice. Oggi non riesco nemmeno ad uscire a fare la spesa: mi fermano per fare i selfie. E’ una cosa pazzesca, ma a me fa piacere, è divertente. Grazie a loro sono la nonna d’Italia e mi fa davvero piacere”.

Il vero nipote, Beppe, ha sottolineato come la nonna ancora lo richiama, riprende e “bacchetta”, ma allo stesso tempo si preoccupa e gli cucina sempre. Ironia e divertimento anche quando è stato fatto vedere il servizio girato a Sala Consilina, con protagonisti alcuni anziani che, ispirandosi a nonna Rosetta, si sono “improvvisati” giovani riuscendo a confezionare un servizio davvero simpaticissimo.

Tra gli ospiti in studio Wilma Goich e Annalisa Minetti.

– Claudio Buono –