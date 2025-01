I Carabinieri della Stazione di Monte San Giusto, in provincia di Macerata, dopo una complessa attività di indagine hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 26enne nato in Ucraina ma residente a Battipaglia per truffa ai danni di un anziano.

Le indagini sono state avviate nel mese di ottobre quando il 76enne residente a Monte San Giusto ha sporto querela ai militari.

Lo sventurato anziano ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio sul telefonino in cui l’interlocutore, spacciandosi per il figlio, lo ha indotto ad effettuare due bonifici di 1.937 euro su due distinti conti correnti.

L’indagine bancaria mirata ai flussi finanziari scaturiti dai bonifici ha permesso di identificare il 26enne quale responsabile della truffa.