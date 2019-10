Investito mentre scende dal pullman a Sant’Arsenio. Ferito un giovane studente del posto

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Sant’Arsenio dove un 15enne del posto è stato investito.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, uno studente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, era appena sceso dal pullman quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un’auto con a bordo una donna sempre di Sant’Arsenio.

Il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ma resta ricoverato sotto osservazione dei medici.

– Annamaria Lotierzo –